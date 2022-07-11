«Ребенок находится в реанимации, но дышит сам. Состояние пациента средней степени тяжести, мальчик находится под постоянным контролем врачей. Сейчас его дообследуют», — рассказал ИА «Первое областное» пресс-секретарь клиники Дмитрий Руденок.
Сначала маленькому пациенту пытались помочь в больнице Магнитогорска. Но после дистанционного консилиума с докторами ЧОДКБ малыша решили отправить в Челябинск.
Вертолетная площадка санавиации расположена на территории Челябинской областной больницы, через забор от детской клиники. Иногда за неделею сюда поступает несколько ребятишек с тяжелыми травмами со всей Челябинской области.