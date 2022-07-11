Вертолет санавиации привез в Челябинск двухлетнего мальчика с травмами головы

Ребенок пострадал при падении с лестницы в Магнитогорске

Двухлетний мальчик из Магнитогорска получил тяжелые травмы после падения с лестницы. Под утро понедельника, 11 июля, ребенка санавиацией пришлось везти в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Информацию подтвердили в пресс-службе ЧОДКБ.

«Ребенок находится в реанимации, но дышит сам. Состояние пациента средней степени тяжести, мальчик находится под постоянным контролем врачей. Сейчас его дообследуют»,

— рассказал ИА «Первое областное» пресс-секретарь клиники Дмитрий Руденок.

Сначала маленькому пациенту пытались помочь в больнице Магнитогорска. Но после дистанционного консилиума с докторами ЧОДКБ малыша решили отправить в Челябинск.

Вертолетная площадка санавиации расположена на территории Челябинской областной больницы, через забор от детской клиники. Иногда за неделею сюда поступает несколько ребятишек с тяжелыми травмами со всей Челябинской области.