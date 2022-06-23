Вертолет МЧС не смог вылететь на эвакуацию челябинского туриста в горах Северной Осетии

Мужчина травмировал ногу на высоте 3,5 тысячи метров над уровнем моря

Из-за погодных условий вертолет МЧС не смог совершить эвакуационный полет. На помощь пострадавшему альпинисту продолжает двигаться группа спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России из шести человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РСО-Алания.

Ранее альпинист из Челябинска, отправившийся на гору Казбек, получил травму ноги при спуске. Он путешествовал в группе с еще одним туристом, их маршрут был зарегистрирован в МЧС.

По имеющейся у спасателей информации, челябинец находится на высоте 3,5 тысячи метров над уровнем моря.