Вероятность отмены занятий в школах Челябинска и Челябинской области 23 января

В регион идет сильнейший холод

Ночь на субботу, 23 января, обещает быть очень холодной. Если бы этот холод пришел на Южный Урал в середине недели, школы столкнулись бы с повсеместной отменой занятий. Смотрим прогноз и пытаемся выяснить, кто не будет учиться завтра.

По оценке Челябинского гидрометцентра, в самом Челябинске похолодает до −33 градусов. Ветер в субботу слабый, но все-таки будет. При такой температуре не учатся все, даже ученики старшей школы. Днем в Челябинске −24...−26 градусов. Во вторую смену возможна отмена уроков по девятый класс.

По области ситуация еще хуже. Ночная температура опустится до −35 градусов. И только на юге и на крайнем западе региона −23...−28 градусов. В большинстве школ региона занятия, вероятно, отменят для всех.

Подробный прогноз погоды на завтра в нашем отдельном материале.

Информацию об отмене занятий мы продублируем завтра утром на нашем сайте.



