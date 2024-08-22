Вероятность ливней сохранится в Челябинской области 22 августа

Южноуральцев ждет небольшое похолодание

Сегодня, 22 августа, в Челябинской области будет по-осеннему дождливо и прохладно. Местами столбики термометров достигнут всего 13°C. Подробнее о погоде рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске в утренние часы отметка на градуснике приблизится к +12°C, днем поднимется до +16°C. Облачно с прояснением, дожди, локально сильные. Ветер северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

Дневной прогрев в Магнитогорске составит около +18°C. День выдастся дождливым. Ветер северо-западный, до 6 метров в секунду.

В Миассе потеплеет до +15°C. Также дожди. Ветер северо-западного направления, 5 метров в секунду.

Градусники в Златоусте покажут около +13°C. Небольшой дождь перейдет в умеренный во второй половине дня. Ветер северо-западный, до 5 метров в секунду.

До +17°C ожидается в Верхнеуральске. В первой половине дня небольшой дождь. Ветер северо-западного направления, до 7 метров в секунду.

В целом столбики термометров в регионе этим утром поднимутся до +13°C, местами ниже. Дневной прогрев составит от +14 до +19°C. Облачно с прояснением, небольшие, в отдельных районах умеренные дожди. В северной половине вероятны ливни. Ветер северо-западный, северный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.