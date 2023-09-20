Вернувшийся с СВО сирота получил новую квартиру в Челябинске

Жилье солдату выделили согласно недавно принятому областному закону

В Челябинской области заработал принятый в августе законопроект о приоритетном выделении жилья детям-сиротам, участвовавшим в специальной военной операции. Одним из первых квартиру получил Александр Сазонов, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе администрации Челябинска и региональном министерстве социальных отношений.



Александр Сазонов — сирота, что не помешало ему с отличием закончить Екатеринбургское суворовское училище. После объявления в сентябре 2022 года частичной мобилизации молодой человек отправился на спецоперацию добровольцем, рассказали в пресс-службе челябинской мэрии.

Во время боев на территории Луганской Народной Республики Александр был тяжело ранен, лишился части ноги. После лечения и реабилитации вернулся домой, в Челябинск. И уже в сентябре 2023 года получил ключи от новой квартиры.

«По закону дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на получение бесплатного жилья от государства. А на августовском пленарном заседании Законодательного собрания Челябинской области депутаты утвердили законопроект, согласно которому сироты, участвовавшие в СВО, должны получать квартиры в приоритетном порядке. Одним из первых и стал Александр», — пояснили корреспонденту Первого областного информагентства в пресс-службе регионального министерства социальных отношений.

Напомним, в начале 2023 года министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина анонсировала приобретение для детей-сирот 500 квартир. А в августе депутаты ЗСО утвердили ряд инициатив губернатора Алексея Текслера по поддержке участников СВО и членов их семей. Например, тогда был принят закон о бесплатном предоставлении бойцам земельных участков под индивидуальное строительство или ведение подсобного хозяйство с возведением жилья.