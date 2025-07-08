Вернувшимся из зоны СВО южноуральцам необходимо восстановить полис ОМС

Что для этого нужно

Демобилизованным участникам спецоперации из Челябинской области необходимо восстановить действие полиса ОМС, чтобы получать всю необходимую медицинскую помощь, напомнили в территориальном фонде обязательного медицинского страхования региона.

По закону полис ОМС аннулируется на период прохождения военной службы. По ее окончании демобилизованному необходимо обратиться в одну из медицинских компаний в сфере страхования с паспортом и СНИЛС и подать заявление на переоформление полиса. В Челябинской области работают пять таких компаний.

«В соответствии с территориальной программой госгарантий медицинская помощь демобилизованным участникам СВО оказывается во внеочередном порядке»,— напомнили в ТФОМС Челябинской области.

Так, участникам спецоперации предоставляются медицинская реабилитация, динамическое медицинское наблюдение, обследования в рамках диспансеризации (в том числе на дому), зубопротезирование, санаторно-курортное лечение и многое другое. Кроме того, на всех этапах оказания медпомощи участники СВО могут обратиться к медицинскому психологу.