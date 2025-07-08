Демобилизованным участникам спецоперации из Челябинской области необходимо восстановить действие полиса ОМС, чтобы получать всю необходимую медицинскую помощь, напомнили в территориальном фонде обязательного медицинского страхования региона.
По закону полис ОМС аннулируется на период прохождения военной службы. По ее окончании демобилизованному необходимо обратиться в одну из медицинских компаний в сфере страхования с паспортом и СНИЛС и подать заявление на переоформление полиса. В Челябинской области работают пять таких компаний.
«В соответствии с территориальной программой госгарантий медицинская помощь демобилизованным участникам СВО оказывается во внеочередном порядке»,— напомнили в ТФОМС Челябинской области.
Так, участникам спецоперации предоставляются медицинская реабилитация, динамическое медицинское наблюдение, обследования в рамках диспансеризации (в том числе на дому), зубопротезирование, санаторно-курортное лечение и многое другое. Кроме того, на всех этапах оказания медпомощи участники СВО могут обратиться к медицинскому психологу.