Вернувшиеся из-за границы южноуральцы уже могут оформлять больничный дистанционно

Такую возможность Фонд социального страхования предоставляет с 20 марта.

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Жители Челябинской области, вернувшиеся из-за границы и находящиеся на двухнедельном карантине из-за коронавируса, уже могут оформить больничный лист дистанционно. Фонд социального страхования РФ начал оформлять документ через электронные каналы связи с 20 марта 2020 года.

«По новым правилам для оформления больничного дистанционно достаточно зайти на сайт ФСС в личный кабинет, заполнить заявление на получение листка нетрудоспособности и приложить фото документов, подтверждающих факт возвращения из-за рубежа. Таким образом можно будет получить больничный не только на себя, но и на совместно проживающих работающих членов семьи»,— рассказала замглавы фонда Татьяна Лотоцкая.

Однако, как подчёркивает замглавы фонда, возможность оформления больничного дистанционно имеют только те, кто вернулся из-за границы. Остальные оформляют документ в обычном порядке.

Порядок оплаты такого больничного листа также меняется: Фонд социального страхования будет выплачивать деньги находящимся на карантине гражданам частями. Первая выплата поступит после 7 календарных дней, или 5 рабочих дней, а вторая — после закрытия больничного.

При возникновении каких-то вопросов в связи с оформлением больничного дистанционно можно обращаться на горячую линию Челябинского регионального отделения ФСС РФ по телефону (351) 265-85-29, а также на федеральную горячую линию: 8-800-302-75-49.