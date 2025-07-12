«Верхушка лета» и окончание Петрова поста: День святых апостолов Петра и Павла

Рассказываем о традициях праздника

Ежегодно 12 июля православные христиане вспоминают святых апостолов Петра и Павла. Этим праздником завершается Петров пост. А еще он знаменует середину, или «верхушку» лета. Подробнее о традициях и запретах этого дня — в материале ИА «Первое областное».

История праздника

И Петр, и Павел были ревностными проповедниками учения Иисуса Христа. Однако к вере они пришли разными путями. Петра Иисус призвал, когда тот вместе со своим братом рыбачил на Генисаретском озере. И именно он первым назвал учителя Христом, то есть Мессией.

Кстати, имя Петр переводится как «камень». И до нас дошли такие слова Христа, обращенные к Петру: «На сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Именно поэтому Петр считается первоверховным апостолом.

Совершенно другая история обращения к вере у Павла. Он жил уже после Христа и был одним из яростных гонителей христиан. Но во время путешествия в Дамаск над ним разверзлись небеса, и раздался голос Господа: «Савл, Савл! Чего ты гонишь меня?». Павел на несколько дней ослеп от божественного света, а через три дня прозрел и стал последователем Христа. Последователем преданным и ревностным: он обратил в христианство огромное количество людей и внес большой вклад в богословие. Впоследствии он также был провозглашен первоверховным апостолом.

Считается, что оба апостола были казнены в один день с разницей в год при императоре Нероне. Однако точная дата их смерти неизвестна. За дату праздника взяли день перенесения их мощей с их первоначального захоронения в катакомбы в Риме — произошло это 12 июля 258 года.

Спустя почти 80 лет в Риме и Константинополе в честь святых построили первые храмы.

Суть праздника

Жизни и мученические смерти обоих апостолов — символ истинной веры. Кроме того, на их примере церковь показывает, что даже те, кто совершил серьезные ошибки, могут прийти к Господу через искреннее раскаяние и покаяние.

Петров пост

Праздник предваряет Петров пост, который длится от 12 до 42 дней в зависимости от даты Пасхи и Троицы. Но завершается он всегда в День святых апостолов Петра и Павла, дата которого постоянна. Интересно, что обычно посты предваряют двунадесятые праздники. В этом же случае Петров пост является миссионерским, поскольку апостолы перед выходом на проповедь всегда постились. А к апостольскому служению призваны все верующие.

Народные традиции

День святых апостолов Петра и Павла наши предки считали серединой лета. Тогда, подмечали на Руси, природа была в самым пышном цвете. Дни начинали убывать. Крестьяне готовились к сенокосу.

В праздник было принято водить хороводы, умываться водой из трех ключей и начинать ловить рыбу.

Также в этот день обязательно ходили в храмы и просили апостолов о самом сокровенном.

Запреты

В праздничный день запрещено ругаться, ссориться, кричать, спорить, пустословить, осуждать ближнего. Не рекомендуется уборка — очищение в этот день должно быть обращено внутрь. Не приветствуются безудержное веселье, тяжелый физический труд. Свадьбу, запланированную на этот день, лучше отложить.