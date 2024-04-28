Вербное воскресенье отмечают православные христиане 28 апреля

Это светлый праздник перед тяжелой Страстной неделей и праздником Пасхи

Сегодня, 28 апреля, православные христиане отмечают Вербное воскресенье. Это народное название одного из двунадесятых, то есть важнейших праздников — Входа Господня в Иерусалим. Вербное воскресенье — это светлый праздник, отмечаемый в последнее воскресенье перед праздником Пасхи. Подробнее о его происхождении, традициях и запретах — в материале ИА «Первое областное».

История Вербного воскресенья

Вербное воскресенье восходит к событиям, описанным в Евангелии. В один из дней весной 33‑го года всех потрясла весть о том, что Христос воскресил своего друга Лазаря. Многие тогда поверили в него, а израильтяне поняли, что он — тот самый обещанный царь, который придет, чтобы спасти их от римлян. На следующий день после этого события Иисус в сопровождении своих учеников въехал в город на осленке — символе мира. Горожане встретили его как настоящего царя: пели хвалебные песни и устилали дорогу пальмовыми ветвями, символизирущими торжество и царскую власть.

Смысл праздника

После воскресения Лазаря фарисеи уже твердо решили убить Иисуса. И Христос знал, что этот въезд в Иерусалим — последний для него. Въехав в город, он как бы принял свою дальнейшую судьбу — казнь, а значит, подарил людям надежду на искупление их грехов. Именно поэтому праздник Входа Господня в Иерусалим наполнен особой радостью и человеколюбием.

Традиции Вербного воскресенья

Одной из главных традиций праздника является освящение вербы в церкви. Вербу считают священным растением, которое приносит здоровье и благополучие в дом. Верующие отправляются в храмы на всенощное бдение, во время которого совершается особая молитва. Затем, на утрене, читается молитва о благословении «ваий» — пальмовых ветвей, а вербовые ветви окропляются святой водой. Освященную вербу люди приносят домой и украшают ею картины, иконы, кресты, чтобы принести благословение в свой дом и защиту от бед. Также в этот день принято поздравлять друг друга с праздником, желать радости, мира и душевного спокойствия.

Запреты и ограничения

Вербное воскресенье — это время духовной подготовки к Пасхе, поэтому существуют определенные запреты и ограничения. Например, в этот день не принято устраивать шумные гулянья. Кроме того, все еще действует Великий пост. Но в честь праздника верующим разрешается съесть немного рыбы.