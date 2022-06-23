Велопрогулки в Челябинске: карты маршрутов для активного отдыха

Рассказываем, где покататься, не выезжая далеко за пределы города

Первое областное информагентство собрало девять веломаршрутов как для начинающих велолюбителей, так и опытных райдеров с хорошей физической подготовкой.

Городской бор — велотриал по широким дорожкам и узким тропкам

В любом мегаполисе наличие большой парковой зеленой зоны — это несомненный плюс к карме как пешеходам, так и велосипедистам. Челябинский городской бор — это наше все. Самое популярное место для прогулок и занятий спортом у жителей областной столицы. Большие просторы, наличие широких и узких троп дают возможность уехать подальше от скопления людей и получить удовольствие от комфортного катания без риска нанести кому-нибудь травму.

Заблудиться вряд ли получится: рано или поздно упрешься в жилой массив или прилегающие к бору реку Миасс или Шершневское водохранилище. Но физическая подготовка пригодится — расстояние можно проехать немалое, а зачастую придется работать в горку.

Маршрут № 1. Протяженность — около 10 км

Старт: Центральный вход в ПКиО — поселок Мелькомбината — вдоль реки Миасс у поселка Благодатово — Монахи — каменные карьеры — памятник Курчатову.

Не самый популярный в пределах городского бора, но очень приятный для велопрогулки маршрут. Проблемы с высокой скоростью могут возникнуть лишь дважды — в месте старта и финиша. Зато большая часть дистанции — извилистые и в меру широкие тропы с небольшим перепадом высот. Напрягать мышцы придется лишь однажды — на участке подъема от плотины к каменному карьеру. При желании протяженность и сложность маршрута можно корректировать, если вдруг случится дождь или еще какой-нибудь форс-мажор.

Маршрут № 2. Протяженность — около 13 км

Старт: памятник Курчатову — обкомовская дорога — Уфимские каменные карьеры — Голубой карьер — Изумрудный карьер — набережная Шершневского водохранилища — ул. Худякова — ул. Лесопарковая.

А это, возможно, самый любимый и востребованный у горожан веломаршрут. Его также можно скорректировать, значительно сократив, если вы не велосипедист со стажем или за вами в хвосте пыхтят, крутя педали, маленькие дети. Ну и в целом эта трасса уже для чуть более подготовленных в физическом плане любителей велопрогулок.

Несомненный плюс этого маршрута — разнообразный ландшафт и покрытие, небольшой перепад высот и великолепные виды Голубого и Изумрудного карьеров. Тут тебе и ровная асфальтированная дорога, и грунтовые дорожки, и проселочные лесные тропы, и извилистые холмы (в особенности у Голубого карьера). Вид сверху на Изумрудный карьер с любой точки скалистого берега бесподобен. Наконец, если на улице жара и вы не брезгуете окунуться в водоем на городском пляже, — это то, что вам нужно.

По центру города с ветерком у набережной Миасса

Маршрут № 3. Протяженность — около 9 км

Старт: Тополиная Аллея — ул. Университетская Набережная — ТРК «Родник» — ул. Труда — ДС «Юность» — Исторический музей — Арт-сквер — Челябинский цирк.

При всех очевидных достоинствах велопрогулок в лесопарковых зонах есть в них и один существенный недостаток — при катании по многочисленным шишкам и корням деревьев ваша пятая точка может превратится в идеальную для прожарки отбивную (особенно если ее, ну вы поняли что именно, ранее нечасто тренировали). В таком случае лучше подойдут гладкие дороги с асфальтовым покрытием. Желательно с безбарьерной средой. С ними-то у нас беда.

По сути, в огромном мегаполисе есть лишь одна более или менее продолжительная подготовленная велодорожка. И то она, увы, прерывается. Из-за чего приходится пересекать несколько перекрестков, а в некоторых случаях и прыгать через высокие бордюры. Но в целом — жить можно. На протяжении большей части дистанции в пути встречается не много светофоров, да и при «дорожных революциях» подрядчики поработали на совесть, занизив там, где нужно, тротуары.

Собственно, маршрут велодорожки пролегает через центр города. Можно разогнаться на высокой скорости по Университетской Набережной, прокатиться неспешно по современному «Манхэттену», передохнуть или перекусить в Гастропарке на набережной Миасса, а завершить прогулку у новенького Арт-сквера или Театра оперы и балета. Беда в том, что велосипед вы не бросите, а предусмотреть возможность добираться до дома как-то надо.

На Соколиную горку через Каштакский бор

Маршрут № 4. Протяженность — около 20 км

Старт: ул. Б. Хмельницкого — Конноспортивная улица — Сосновая роща — Каштакский бор — Набережная Миасса — Соколиная горка.

Один из самых живописных и удивительных маршрутов в черте города. Удобен для жителей Металлургического района. От точки старта — тихая трасса до самого поворота на Каштак. Всего пара километров к северу от улицы Богдана Хмельницкого — и вы оказываетесь посреди красивейших пейзажей с реликтовыми соснами и бурно текущей рекой Миасс. Да-да, здесь она временами даже бурлит. Ну а про красоты Каштакского бора вы наверняка наслышаны. Особенно живописна его прибрежная часть.

До главной достропримечательности маршрута, Соколиной горы, добраться не составит труда и новичкам. А там с высоты открывается великолепный вид на реку. Именно к этой точке и устремляются любители велопутешествий. И все же останавливаться на достигнутом мы не советуем. Если чувствуете в себе силы, отправляйтесь дальше по направлению к Большому Баландино (в данной карте мы маршрут замкнули на Соколиной горе. — Прим. ред.).

Здесь есть на что посмотреть и можно восхититься красотами южноуральской природы. В центре внимания — мраморные карьеры и баландиновские пещеры, старинные печи для обжига известняка, скалы и пороги реки Миасс, скала Колокольня и Большое Баландинское городище. Рассказывать о них нет смысла — их надо видеть, а перед отправлением в путешествие почитать про них в различных интернет-источниках. Хотя бы для расширения кругозора.

Вокруг Шершневского водохранилища

Маршрут № 5. Протяженность — около 65 км

Старт: Городской пляж — Изумрудный карьер — вдоль Уфимского тракта — Сосновское кладбище — ж/д станция Смолино — Бутаки — Полетаево — Полетаево-2 — мкрн Западный — ул. Лыжных батальонов — пляж Каспийский берег.

Если наскучило утюжить на велике городские улицы и тропинки в городских парках, то однозначно нужно выбрать этот маршрут. Но новичкам будет непросто — это испытание на прочность. 65 км по грунтовым извилистым дорогам — это вам не шуточки. Даже профи преодолевают такое расстояние за 4—4,5 часа. Без привалов.

В общем, о легкой велопрогулке в свое удовольствие придется забыть. Надо крутить педали и работать. Через не могу. Хотя, возможно, найдутся и такие, кто решит избрать другую стратегию и потратит на прохождение дистанции полдня. Но, вернувшись домой, сможете поставить галочку в своей табели достижений. И со счастливым и довольным видом уснете без задних ног на добрых полсуток.

По набережной Смолино в Ленинском районе

Маршрут № 6. Протяженность — около 8 км

Старт: больница ЧТПЗ — ул. Новороссийская — ДК «Восход» — ул. Василевского — стадион «Сигнал» — ул. Машиностроителей.

При большом желании в каждом районе города истинные велолюбители смогут найти место для более или менее комфортного катания. В Ленинском районе вполне симпатичный веломаршрут пролегает по набережной озера Смолино. Тем более что за последние два-три года и тротуар по улице Новороссийской значительно улучшили, да и сама набережная в районе ДК «Восход» стала радовать глаз.

Увы, чуть хуже ближе к району Сельмаша — тут приходится лавировать между ухабами и ямами на асфальтированной дороге, но это не критично. Добравшись до стадиона «Сигнал», можно попробовать покорить озеро Смолино, обогнув его по периметру. А это еще дополнительно около 30 км. Но я бы не советовал — есть риск нарваться на суровых «ленинских» пацанчиков. И будет у вас не велопрогулка, а гонка на выживание.

С Тополиной Аллеи до Большого Кременкуля

Маршрут № 7. Протяженность — около 16 км

Старт: Тополиная Аллея — поселок Садовый — оз. Большой Кременкуль — ул. 250-летия Челябинска.

Вдоволь могут покататься на великах и жители в районе Тополинки. Перед ними широкие просторы пока еще не застроенной лесопарковой зоны вплоть до озера Большой Кременкуль. Берущий старт от Золотой горки маршрут сносный, несложный, перепад высот незначительный. Но без каких-то красивых достопримечательностей.

Скажу честно — меня надолго не хватило и до конечной точки я не добрался. Причина — доезжать до Большого Кременкуля придется несколько раз через частный сектор. А я с детства боюсь больших сторожевых собак. К сожалению, этот фактор зачастую становится отпугивающим при покорении новых маршрутов.

В Северо-Западный парк всей семьей

Маршрут № 8. Протяженность — около 5 км

Старт: ул. Бейвеля — продолжение ул. Молдавской — ул. Захаренко.

Этот маршрут идеально подходит для неспешной велопрогулки всей семьей. Благоустроенный парк с хорошими асфальтированными и грунтовыми дорожками — отличная возможность для покатушек в выходной день. Но есть один важный и существенный недостаток — Северо-Западный парк с каждым годом притягивает к себе все больше и больше жителей густонаселенного района. А в хорошую летнюю погоду велосипедистам здесь приходится быть как саперам на минном поле — то есть всегда начеку и предельно аккуратными: того и гляди из-за поворота неожиданно выбежит ребенок или чья-то собака.

По Никольской роще и в Саду Победы

Маршрут № 9. Протяженность — около 5 км

Старт: парк Никольская роща — ул. Героев Танкограда — Сад Победы.

В Тракторозаводском районе выбор невелик. Даже с учетом того, что здесь есть три небольшие лесопарковые зоны — Никольская роща, Сад Победы и Парк Дружбы. Но как-то их связать в единое целое проблематично: придется выезжать на разбитые улицы района и томиться в ожидании на светофорах. Но на безрыбье, как говорится... Впрочем, уверен, жители ЧТЗ могут думать иначе.

Вместо эпилога. Мы собрали несколько наиболее популярных и приятных маршрутов для велопрогулок. Но в том-то и прелесть передвижения на велосипеде, что каждый из вас может самостоятельно разработать и проложить собственный маршрут. С учетом местоположения вашего дома. Достаточно лишь внимательно изучить карту, соизмерить свои возможности. Не забудьте взять с собой запасы питьевой воды, немного еды, перцовый баллончик для отпугивания собак (и не только) — и вперед к покорению новых для себя вершин.

Инфографика — Алексей Луканенков, ИА «Первое областное».

Фото — из открытых интернет-источников и собственного архива ИА «Первое областное».