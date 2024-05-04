Великую субботу встречают православные христиане 4 мая

Это и грустный, и радостный день одновременно

Сегодня, 4 мая, православные христиане встречают шестой день Страстной недели — Великую субботу. Это последний день перед Пасхой. Верующие уже начинают приготовления к праздничному столу, а священники меняют темную одежду на праздничную светлую. Подробнее об этом дне — в цикле материалов ИА «Первое областное».

В Великую субботу христиане вспоминают погребение Христа, пребывание его в гробнице, а также его сошествие в ад. В Евангелии рассказывается о том, что в день казни Христа один из его учеников по имени Иосиф попросил разрешения у Пилата снять тело и похоронить его. Тот разрешил. Вместе с другим учеником он снял тело, смазал его благовониями, обвил плащаницей (льняным полотном) и положил в гробницу.

В субботу первосвященники пришли к Пилату и потребовали поставить у гробницы стражников, боясь, что тело Христа украдут, а потом скажут, что он якобы воскрес. Пилат позволил и это. Стражники были поставлены, и в назначенный час они стали свидетелями великого события — воскресения Христа.

Также верующие вспоминают сошествие Христа в ад, где он сообщил дьяволу о победе над смертью.

Богослужение

В Великую субботу совершается литургия Василия Великого. В двенадцатом часу ночи проходит полунощница, в конце которой священники молча переносят плащаницу с середины храма в алтарь и кладут ее на престол, где она будет находиться до праздника Вознесения Господня. Затем, в полночь, начинаются торжественные служения в честь воскресения Христа.

Несмотря на то что в Великую субботу еще продолжается пост, верующие уже вовсю готовятся встречать Пасху: несут в храмы куличи и крашеные яйца, чтобы освятить их.

Великий пост

В этот день верующим разрешается горячая пища без масла.