Великую среду встречают православные христиане 1 мая

В этот день в храмах в последний раз совершается литургия преждеосвященных даров

Сегодня, 1 мая, третий день Страстной недели, или Великая среда. В этот день верующие вспоминают решение Иуды предать Иисуса, а также женщину-грешницу, омывшую своими слезами ноги Иисуса. Подробнее об этих историях и традициях дня — в цикле материалов ИА «Первое областное».

Евангельский рассказ начинается с того, что Иисус находится в Вифании, в доме прокаженного Симона. Там же находятся его ученики. В какой-то момент к Христу подошла женщина, которую все называли грешницей. Она раскаялась в своих грехах и умыла ноги Иисуса своими слезами и драгоценным маслом. Ученики вознегодовали из-за такой расточительности, а Христос пояснил им, что своими действиями она как бы подготовила его тело к погребению.

Тем временем Иуда Искариот обещает первосвященникам выдать Иисуса за вознаграждение. Те обещают ему за это 30 серебряных монет. С тех пор Искариот начинает подыскивать удобный момент для предательства.

Значение дня

Великая среда имеет особый смысл — это последний день перед тем, как Христа схватили для того, чтобы убить.

Богослужение

В Великую среду на Божественной литургии в храмах в последний раз читают молитву Ефрема Сирина с тремя великими поклонами. Теперь до праздника Святой Троицы, который в этом году отметят 23 июня, кланяться в церкви нельзя. Вечером во многих храмах совершается общая исповедь.

Великий пост

В этот день те, кто постится, продолжают соблюдать сухоядение, то есть в пищу можно употреблять хлеб, сырые овощи и фрукты и блюда из них без масла.