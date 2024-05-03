Великую пятницу встречают православные христиане 3 мая

Верующие вспоминают страшное распятие Христа на кресте

Сегодня, 3 мая, православные христиане встречают пятый день Страстной недели, или Великую пятницу. Это самый страшный день в истории христианства — день распятия Христа. Богослужения в этот день особенные. Подробнее о Великой пятнице — в цикле материалов ИА «Первое областное».

«День Великого пятка посвящен воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя. В богослужении этого дня церковь как бы поставляет нас у подножия креста Христова и перед нашим благоговейным и трепетным взором изображает спасительные страдания Господа»,— говорится в издании «Азбука православия».

Литургии в этот день нет, вместо нее совершаются Царские часы. Вечерня совершается в третьем часу дня — в час смерти Христа. На богослужении священники поднимают плащаницу с престола и выносят ее на середину храма. После этого священники и прихожане поклоняются ей и целуют раны изображенного на ней Христа.

Плащаница находится в самой середине храма на протяжении трех неполных дней, напоминая прихожанам о трехдневном нахождении Христа в гробнице.

Смысл дня

По словам богословов, все, что произошло в тот день, не было случайностью, а являлось важнейшей частью божественного плана спасения человечества. Христос, добровольно приняв ужасную смерть, своей совершенной кровью искупил грехи людей. И каждый, кто ведет праведный образ жизни, имеет шанс на вечную жизнь в раю.

Великий пост

Верующим предписано воздержаться от употребления любой пищи и воды до выноса плащаницы. После до конца дня можно съесть немного хлеба и выпить воды.