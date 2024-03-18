Великий пост начинается у православных христиан 18 марта

Почему ограничение в еде в пост — не главное

С сегодняшнего дня, 18 марта, у православных христиан начинается Великий пост. Он продлится 48 дней — до 4 мая. Это не только самый важный пост, но и самый строгий: в некоторые его дни разрешено только пить воду. Подробнее о сути поста и о том, какие продукты запрещены, а какие разрешены, — в материале ИА «Первое областное».

Суть Великого поста

По одной из версий, Великий пост был установлен в память о посте Христа в пустыне. Сразу после крещения Иисус отправился туда, чтобы поразмышлять о своем дальнейшем пути и проповеди. В пустыне он находился 40 дней, и все это время он не ел и даже не пил.

Великий пост призван подготовить христиан к главному празднику — Пасхе. В период поста верующие не только отказываются от определенной пищи — они пересматривают свой образ жизни, освобождаются от лишних забот и проблем и наполняют себя духовными ценностями. Иными словами, пост призван очистить сердце и душу, чтобы встретить праздник Пасхи обновленным.

В Великий пост следует делать как можно больше добрых дел, отстраниться от гнева, обид, осуждения. И конечно же, молиться.

Правила питания

Великий пост предполагает полное отречение от мясных, молочных и рыбных продуктов, а также от яиц. Растительное масло разрешено только в выходные дни. Под запретом также сладости и выпечка.

При этом в пост разрешено употреблять овощи, фрукты, ягоды, орехи, бобовые, крупы, грибы, мед, сухофрукты, соленья, компоты, а также выпечку, при приготовлении которой не использовали яйца и молочные продукты.

«Человек определяет, как ему поститься, вместе с духовником, а не самостоятельно. Послабление поста разрешается беременным, больным, путешествующим, служащим и так далее — Церковь находит для человека много оправдательных моментов. Однако важно помнить, что определять и соблюдать меру поста мы с вами должны по совести. Главный смысл поста не в голодании, а в труде души. А еда должна быть простой, но достаточной для сохранения сил и на молитву, и на повседневные дела», — говорится в журнале «Фома».

Свадьбы и дни рождения в Великий пост

Церковь не благословляет вступление в брак в Великий пост, поскольку свадьба подразумевает вступление в половые отношения, а от них следует воздерживаться. Венчание в дни поста также не проводится. Если расписаться в ЗАГСе необходимо именно в дни поста, считаться грехом это не будет, но празднование свадьбы лучше перенести.

Что касается дней рождения, то тут надо смотреть, как их отмечают и в каком кругу. Вообще, пост не подразумевает веселья. Поэтому, если дни рождения отмечаются с застольями и вечеринками, лучше от этого отказаться или отметить праздник более скромно.