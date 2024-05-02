Великий четверг встречают православные христиане 2 мая

Верующие вспоминают сразу четыре евангельских события

Сегодня, 2 мая, православные христиане встречают четвертый день Страстной недели, или Великий четверг. По словам священнослужителей, это своего рода кульминация Страстей Христовых, поскольку в этот день произошли страшные события: тяжелая ночь в Гефсиманском саду и предательство Иуды. Подробнее о них и других событиях — в цикле материалов ИА «Первое областное».

В храмах в Великий четверг вспоминаются четыре евангельских события: тайная вечеря, умовение Христом ног его ученикам, молитва Иисуса в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

Накануне страшного дня суда Иисус устроил последнюю трапезу со своими учениками. Каждому их них он омыл ноги, показав, как им нужно обращаться друг с другом — смиренно, не превознося себя. В память об этом моменте в церкви установлен чин омовения ног, который на богослужении совершает архиерей, митрополит или епископ.

После омовения ног Христос установил великое таинство евхаристии, на котором передал своим ученикам хлеб и вино. Они символизировали его тело, которое будет предано казни, и его кровь, которая прольется за грехи людей. После этого Иисус сказал, что один из учеников предаст его, а также предсказал испытания, которые им предстоят, и свое явление в Галилее после воскресения.

После этого Христос и его ученики отправляются в Гефсиманский сад. Иисус просит их бодрствовать, а сам отходит, чтобы помолиться своему отцу. Он просит избавить его от предстоящих мучений, но потом с покорностью принимает их. Вернувшись к ученикам, он обнаруживает их спящими.

Вскоре в сад пришел предатель Иуда с вооруженными людьми. Он сказал им: «Кого я поцелую, того и возьмите». После этих слов он подошел к Спасителю и поцеловал его, и стражники тотчас схватили его для дальнейшей казни. Ученики Христа, испугавшись, сбежали.

Богослужение

В Великий четверг совершается литургия Василия Великого. Она имеет ряд особенностей. Например, совершается после вечерни. А после литургии в некоторых храмах проходит обряд «Омовение ног», во время которого архиерей или другой священнослужитель омывает ноги 12 священникам. Также в этот день верующие причащаются.

Великий пост

Те, кто придерживается строгого Великого поста, в этот день могут есть хлеб, овощи и фрукты и блюда их них без масла, а также сухофрукты.