Ведущий педиатр России встретилась с мамами пациентов ЧОДКБ

Лейла Намазова-Баранова презентовала презентацию книги и ответила на вопросы о здоровье детей

В Челябинской областной детской клинической больнице ведущий педиатр страны провела презентацию «Энциклопедии для родителей».



«Энциклопедия для родителей состоит из нескольких разделов, которые содержат максимум достоверной информации о здоровье и развитии детей. Первый раздел охватывает этапы от планирования беременности до 18-летия ребенка. Второй раздел полностью посвящен описанию различных детских заболеваний. Он поможет на начальном этапе дифференцировать легкое недомогание от серьезной проблемы со здоровьем. Третий раздел посвящен общим вопросам — в том числе, вопросам вакцинации, юридического сопровождения. „Энциклопедию для родителей“ можно смело использовать как настольную книгу», — рассказала Лейла Сеймуровна.

Презентация книги прошла в отделении новорождённых ЧОДКБ. На встречу пришли мамы, которые лежат в отделении вместе со своими детьми.

«Энциклопедия для родителей» вошла в состав подарочного набора, который вручают мамам при выписке из роддомов Челябинской области. Первые экземпляры книги вручал лично Губернатор Челябинской области Алексей Текслер.