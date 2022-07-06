Ведущий ОТВ и «Радио 100» Даниил Вычегжанин возглавил молодежное направление Координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии. Журналист набирает команду и предлагает всем желающим присоединиться к эко-молодежи. Подробности — в материале ИА «Первое областное».
«Это не коммерческая история. Мой искренний позыв в соответствии с личной внутренней идеологией — позаботиться о том, какой Южный Урал мы передадим нашим детям», — прокомментировал ведущий Даниил Вычегжанин.
В планах у нового молодежного направления — определение лидерского состава. В него войдут инициативные студенты вузов, опытные экоактивисты и руководители молодежных экологических объединений. Далее участники определят задачи на 2022 год, запланируют участие в мероприятиях и акциях.
«Задача — объединяться, вместе делать важные вещи», — подчеркнул Даниил Вычегжанин.
Подробнее о работе молодежного направления Координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии можно узнать в телеграм-канале.