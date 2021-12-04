Ведущий «Орла и решки» приедет в Челябинск на фестиваль, посвященный борьбе со СПИДом

На мероприятии 5 декабря можно будет бесплатно и анонимно сдать экспресс-анализ на ВИЧ

В воскресенье, 5 декабря, в ТРК «Горки» пройдет фестиваль, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с СПИДом, сообщает организатор фестиваля — независимый исследовательский центр «Есть мнение».

На фестивале любой желающий сможет бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ. Одновременно будут работать две кабинки тестирования и еще один мобильный пункт Областного Центра СПИДа — на улице. Каждый пришедший получит лотерейный билет, розыгрыш призов состоится в этот же день.

«Мы хотим рассказать горожанам о путях передачи ВИЧ-инфекции и о мерах профилактики этой инфекции. О том, что дискриминация ВИЧ-положительных южноуральцев недопустима. А заодно дать возможность сдать анализ на ВИЧ», — говорит директор центра «Есть мнение» Юрий Авдеев.

На фестиваль приглашены участник Высшей лиги КВН, актер сериалов «Универ. Новая общага» и «СашаТаня» Арсен Карапетян, участница телевизионного шоу «Песни» DORA, солисты групп «Кафе Улыбка» и «Новые люди», а также Денис Соболев, участник шоу «Песни» на ТНТ и другие. Специальный гость мероприятия — ведущий проекта «Орел и решка» на телеканале «Пятница» Антон Зайцев.

Фестиваль здоровья пройдет в ТРК «Горки» (Артиллерийская, 136) 5 декабря с 13.00 до 18.00. Вход по QR-кодам.