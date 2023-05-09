Ведущие телеканала ОТВ спели «Спасибо деду за Победу»

Эту акцию журналисты приурочили к 9 Мая

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Композицию «Спасибо деду за Победу» создал известный автор и исполнитель Александр Юрпалов. Эта песня родилась в 2020 году, когда в стране были отменены праздничные мероприятия. Автор текста — Сергей Сашин.

«Память должна сохраняться сквозь годы, а новые песни должны появляться. Поэтому мы решили нашим творческим коллективом ОТВ исполнить новую песню, посвященную Великой Победе», — прокомментировал заместитель генерального директора по спецпроектам медиахолдинга «Первый областной», ведущий программы «Наше утро» Павел Михайлов.

Песню исполнили ведущие новостных, культурных, развлекательных программ телеканала ОТВ. С журналистами работал ведущий солист Челябинской филармонии Рустам Зайченко.