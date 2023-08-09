Ведущие онкологи России провели серию операций в Челябинске

Часть из них теперь будут делать в областном окноцентре местные доктора

На Южном Урале прошел масштабный съезд онкологов, в рамках которого ведущие хирурги России провели серию мастер-классов для врачей Челябинского онкоцентра. В качестве пациентов выступали больные из Челябинской области. Все они получили высококлассную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба ЧОКЦО и ЯМ.

Так, заместитель генерального директора ФГБУ «НМИЦ радиологии» (Москва) Борис Алексеев удалил пациенту злокачественную опухоль почки через проколы.

Ведущий эксперт в области хирургии рака желудка в РФ Михаил Тер-Ованесов (Москва) в формате «живой хирургии» поделился опытом проведения гастрэктомии открытым способом.

Малик Тастанбеков (Санкт-Петербург) провел мастер-класс по удалению вестибулярной невриномы (шванномы) под нейрофизиологическим контролем.

Серию мастер-классов по использованию ПДКТ для диагностики и лечения злокачественных новообразований легких и печени для челябинских онкологов провели Павел Балахнин (Санкт-Петербург) и Александр Скупченко (Самара).

А заведующий отделением опухолей головы и шеи ЧОКЦО и ЯМ Александр Гузь поделился опытом использования современного экзомикроскопа.