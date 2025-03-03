Ведущая актриса Челябинского Камерного театра отметила 60‑летний юбилей

В день рождения Елена Мальцева-Корзухина вышла на сцену в уже культовом спектакле «Я — метеорит» в роли бабушки Марты

Ведущая актриса Челябинского Камерного театра Елена Мальцева-Корзухина свой 60‑летний юбилей отметила на сцене, в очередной раз сыграв роль бабушки Марты в ставшем уже культовым спектакле «Я — метеорит», передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу театра.

Елена Мальцева пришла в актерскую профессию по воле судьбы. Родом она из небольшого городка Каменска-Уральского, по первой профессии — техник-конструктор. После окончания техникума Елена успешно трудилась на заводе, ездила в гости к брату в Челябинск, который учился в институте культуры, и однажды решила изменить судьбу, о чем позже ни разу не пожалела.

Начинала свою творческую карьеру в театре Каменска-Уральского, в 1993 году планировала уехать в Москву, но получила предложение от главного режиссера Челябинского Камерного Виктории Мещаниновой. И с тех пор служит в Челябинске.

Образы, созданные актрисой, отличают яркая индивидуальность и неповторимость: Хозяйка в «Простой истории», Бызова из «Детектора лжи», Галчиха в спектакле «Без вины виноватые» и др. Одна из самых любимых работ — роль Мэг в «Красавице из Линэна» Макдонаха. Ее героини все разные, объединяет их лишь одно — сложная судьба. Поэтому они понятны и так любимы зрительницами.