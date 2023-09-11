Вечерний самолет из Челябинска в Сочи задержали до утра

На рейс зарегистрировано 145 пассажиров

Вечером 11 сентября в челябинском аэропорту задержали вылет самолета до Сочи авиакомпании Nordstar (рейс № 905). По предварительным данным, вылет отложили до завтрашнего утра. Оказание услуг пассажирам взяла под контроль транспортная прокуратура, сообщили в ведомстве.

По расписанию самолет должен был взлететь в 16:10. Однако воздушное судно прибыло в Челябинск слишком поздно.

На рейс зарегистрировано 145 пассажиров, в том числе 21 ребенок. Теперь планируемое время вылета — 9:20 12 сентября. 25 пассажиров согласились переночевать в гостинице «Аэропорт».