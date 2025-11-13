Поликлиники Челябинска проведут вечерний медосмотр 14 ноября

Горожане смогут бесплатно проверить здоровье сразу после работы

В пятницу, 14 ноября, четыре поликлиники Челябинска проведут акцию «Пятница для здоровья». Горожане смогут бесплатно пройти комплексное медицинское обследование после рабочего дня, сообщает пресс-служба Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Участие в акции примут:

— ОКБ № 3: поликлиника на пр. Победы, 287, и поликлиника на пр. Победы, 376В;

— ГКБ № 2: пр. Ленина, 82;

— ГКБ № 6: ул. Румянцева, 31;

— ГКП № 8: пр. Ленина, 3, корпус 1.

Пройти обследование здесь может любой житель города, независимо от прописки. С собой возьмите паспорт и полис. Врачи будут работать до 20:00.

«Согласитесь, приятно отмечать Новый год, зная, что вы прошли важные обследования. Позаботьтесь о себе, родителях, мужьях и женах — приходите всей семьей!» — обратилась к челябинцам главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья Ольга Агеева.

Для каждого возраста предусмотрен свой спектр исследований, соответствующий первому этапу диспансеризации.

В базовую программу входят общий анализ крови, измерение уровня глюкозы и холестерина, ЭКГ, флюорография, пульсоксиметрия и измерение внутриглазного давления. Женщинам предложат пройти маммографию и осмотр с забором мазков на онкоцитологию, а мужчинам с 45 лет — сдать кровь на ПСА. Также запланирован отдельный блок для оценки репродуктивного здоровья.

Помимо обследований, специалисты проведут индивидуальные консультации по здоровому образу жизни, правильному питанию и отказу от курения. В ходе акции будет организована вакцинация против гриппа.

Стать участником может любой житель Челябинска независимо от района проживания. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».