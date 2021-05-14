Вечер пятницы для челябинцев может обернуться долгим ожиданием в восьмибалльных пробках

Крупные заторы образовались по направлению из центра к бору и на ЧТЗ

В Челябинске в пятницу, 14 мая, пробки на улицах города достигли восьми баллов, по определению сервиса «Яндекс. Пробки».

Многокилометровые пробки на карте города определяются по улице Худякова по направлению к шершневской плотине. Затор начинается от пересечения улиц Доватора и Шаумяна, к нему присоединяются потоки машин от Блюхера, Воровского, Образцова, Энтузиастов, Татьяничевой и Лесопарковой.

От пересечения Курчатова и Воровского скопление машин переходит на улицу Энгельса до проспекта Ленина. Ленина «покраснел» от ЮУрГУ до Энгельса и от Российской до Энгельса.

На улице Цвиллинга от Коммуны до Ленина — затор в обе стороны, параллельно такая же картина на улице Красной от Ленина до Труда и обратно.

На улице Труда образовалось большое скопление транспорта от развязки с улицей Свободы до Кирова, а затем до кольца на Свердловском проспекте. По улице Кирова и на развязке через Миасс наблюдается пробка до Братьев Кашириных.

Крупный затор на Свердловском проспекте от улицы Островского до проспекта Победы. Ежевечерняя пробка образовалась вновь на улице Каслинской — ремонт Ленинградского моста увеличивает нагрузку на эти транспортные артерии города.

Также пробки образовались по направлению в Тракторозаводский район по проспекту Ленина и улице Первой Пятилетки.