Вечер первого рабочего дня в Челябинске начался с пробок

На улице идет ледяной дождь

Сегодня вечером, 9 января, по данным сервиса «Яндекс. Пробки» затруднено движение по улице Труда в сторону Северо-Запада, по проспекту Ленина в сторону ЮУрГУ.

«Стоит» Блюхера, Худякова, Доватора, проспект Победы. Традиционные пробки на Копейском шоссе заставят понервничать водителей.

А еще на улице идет ледяной дождь. Вероятно, к утру дороги оцепит лед.

В пятницу, 10 января, в Челябинской области в ряде районов сохранится непогода: синоптики обещают мокрый снег, метели и штормовой ветер. Температура местами поднимется выше 0°С, рассказали в областном Гидрометеоцентре.