Вдове сотрудника южноуральского ГУФСИН подарили автомобиль

Сергей Брюханов погиб в Чеченской республике при исполнении служебно-боевых задач 21 год назад

В Москве прошел XV Международный турнир по дзюдо среди полиции и армии, посвященный памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Врио директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Якунин вручил ключи от нового автомобиля вдове Сергея Брюханова. Сотрудник ГУФСИН Челябинской области погиб при исполнении служебно-боевых задач в Чеченской Республике. Подарок получила Любовь Брюханова.

Вдова старшего оперуполномоченного по особо важным делам оперативного отдела Управления исправительных учреждений и следственных изоляторов ГУИН Минюста России по Челябинской области, капитана внутренней службы Сергея Викторовича Брюханова, потеряла мужа 21 год назад. погибшего при исполнении служебно-боевых задач в Чеченской Республике.

2 февраля 2000 года он выполнял служебно-боевые задачи в Чеченской Республике. В поселке Нагорное группа сотрудников попала в засаду. В ходе столкновения с боевиками Сергей Брюханов принял на себя первую автоматную очередь и получил смертельное ранение.

«Внимание, искренняя забота, душевная теплота и поддержка — это то, что все эти годы я получаю от руководства и коллег моего погибшего мужа. Ежегодно в память о нем ведомство проводит соревнования по гиревому спорту. Участие в них принимают молодые сотрудники, так память об офицере продолжает жить. Я очень благодарна за это», — сказала Любовь Брюханова.

Имя Сергея Брюханова занесено в Книгу доблести и славы сотрудников УИС Челябинской области, Книгу памяти «Вспомним всех поименно», на мемориальную доску в ГУФСИН России по Челябинской области. Указом Президента РФ от 6 июля 2000 капитан внутренней службы Сергей Брюханов посмертно награжден «Орденом Мужества».