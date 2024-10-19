Жительница Суджи Курской области, вдова военнослужащего из Челябинска Юлия Козлова спасла свою семью во время обстрелов Суджи в августе. Женщина эвакуировала детей, маму и тетю в Курск, о чем сообщила своему супругу, находившемуся на СВО в Донецкой Народной Республике. Мужчина ей не ответил, а позже она узнала, что к тому моменту он погиб. О своей трагичной истории женщина поделилась с нашими коллегами из издания RT.
Юлия познакомилась с челябинцем Григорием Козловым вскоре после начала спецоперации. Некоторое время спусти они поженились и обосновались в Судже. Вскоре после свадьбы мужчина отправился на СВО, а Юлия со старшим сыном и младенцем осталась ждать его.
По словам вдовы, ее супруг находился на задании в ДНР, последний раз они общались 2 августа. Утром 6 августа Юлия узнала о вторжении ВСУ в Суджу. Она решила эвакуировать свою семью, о чем написала супругу. Ответа не последовало. Она взяла детей, маму и тетю и отправилась в Курск. Спустя несколько часов, уже находясь в Курске, женщина узнала, что на дороге, по которой они ехали, враг начал расстреливать автомобили с мирными гражданами.
Временно обосновавшись в столице Курской области, Юлия не прекращала писать супругу. Но ответа все не было. 31 августа ей пришла печальная весть о том, что ее муж погиб еще 5 августа во время выполнения задания в поселке Желанном.
«Григорий был сапером, минировал дороги для обезвреживания вражеской техники. В Желанном он попал под обстрел и не смог выбраться. Когда ждал эвакуацию, он какое-то время был жив, но так как на той стороне очень много дронов, я думаю, что он получил какие-то дополнительные ранения, потому что в документах о смерти указаны множественные осколочные ранения, массивная кровопотеря и травма сосуда нижней конечности»,— рассказала Юлия.
Вещей, напоминавших о любимом супруге, у Юлии не осталось — их дом в Судже полностью разрушен. Сейчас она строит жизнь с нуля, помогает другим бойцам и продолжает воспитывать детей.