Вдова бойца СВО из Челябинска выбралась из Суджи с младенцем на руках после начала обстрелов

Об эвакуации она сообщила мужу, не зная, что он уже погиб

Жительница Суджи Курской области, вдова военнослужащего из Челябинска Юлия Козлова спасла свою семью во время обстрелов Суджи в августе. Женщина эвакуировала детей, маму и тетю в Курск, о чем сообщила своему супругу, находившемуся на СВО в Донецкой Народной Республике. Мужчина ей не ответил, а позже она узнала, что к тому моменту он погиб. О своей трагичной истории женщина поделилась с нашими коллегами из издания RT.

Юлия познакомилась с челябинцем Григорием Козловым вскоре после начала спецоперации. Некоторое время спусти они поженились и обосновались в Судже. Вскоре после свадьбы мужчина отправился на СВО, а Юлия со старшим сыном и младенцем осталась ждать его.

По словам вдовы, ее супруг находился на задании в ДНР, последний раз они общались 2 августа. Утром 6 августа Юлия узнала о вторжении ВСУ в Суджу. Она решила эвакуировать свою семью, о чем написала супругу. Ответа не последовало. Она взяла детей, маму и тетю и отправилась в Курск. Спустя несколько часов, уже находясь в Курске, женщина узнала, что на дороге, по которой они ехали, враг начал расстреливать автомобили с мирными гражданами.

Временно обосновавшись в столице Курской области, Юлия не прекращала писать супругу. Но ответа все не было. 31 августа ей пришла печальная весть о том, что ее муж погиб еще 5 августа во время выполнения задания в поселке Желанном.

«Григорий был сапером, минировал дороги для обезвреживания вражеской техники. В Желанном он попал под обстрел и не смог выбраться. Когда ждал эвакуацию, он какое-то время был жив, но так как на той стороне очень много дронов, я думаю, что он получил какие-то дополнительные ранения, потому что в документах о смерти указаны множественные осколочные ранения, массивная кровопотеря и травма сосуда нижней конечности»,— рассказала Юлия.

Вещей, напоминавших о любимом супруге, у Юлии не осталось — их дом в Судже полностью разрушен. Сейчас она строит жизнь с нуля, помогает другим бойцам и продолжает воспитывать детей.