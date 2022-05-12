В Челябинской области прогнозируют пасмурную и ветреную погоду

В столице Южного Урала осадков не ожидается

Сегодня, 12 мая, в Челябинской области прогнозируют облачную погоду, местами пройдут небольшие дожди. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают южноуральцам порывистый ветер.

Этим утром в Челябинске столбики термометров достигнут около +5°C. Днем воздух прогреется от +17 до +19°C. Погода будет облачной с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, южный от 7 до 12 метров в секунду.

В Челябинской области также прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. В утренние часы температура воздуха составит около +5°C, днем потеплеет от +14 до +19°C. Ветер южной четверти от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.