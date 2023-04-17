В Челябинской области потеплеет до +12 градусов

Южноуральцам обещают сильный северный ветер

После нескольких прохладных дней в Челябинскую область возвращается теплая погода. Сегодня, 17 апреля, в регионе потеплеет до +12 градусов. День будет солнечным, однако синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют порывистый ветер.

Этим утром в Челябинске температура воздуха составит около −2°С, днем столбики термометров поднимутся до плюс 7 — 9 градусов Цельсия. Переменная облачность, без осадков. Ветер северного направления от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также будет переменная облачность, осадков не ожидается. В утренние часы синоптики прогнозируют около −3°С, в низинах будет холоднее. Днем воздух прогреется до 7 — 12 градусов со знаком плюс, в низинах и горных районах по-прежнему сохранится прохладная погода: температурные показатели достигнут отметки +3°С. Ветер северный, северо-западный 6 — 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.