В Челябинской области будет тепло и ветрено

К вечеру погода в регионе испортится

Сегодня, 6 апреля, в Челябинской области температура воздуха поднимется до +17 градусов. Местами будет прохладнее. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в отдельных районах пройдет небольшой дождь.

В Челябинской области утром будет около +3°C, днем столбики термометров покажут +12…+17 градусов. При натекании облачности температура опустится до +7 градусов. Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западного направления с переходом на северное до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В Челябинске сегодня будет преимущественно солнечно. День будет теплым: температура поднимется до +15 градусов. При этом будет ветрено: синоптики обещают порывы до 14 метров в секунду.