В Челябинской области сохранится теплая и ветреная погода

В горах возможны дожди

Сегодня, 27 апреля, в Челябинской области прогнозируют тепло до +25 градусов. В регионе сохранится ветреная погода. Местами возможны небольшие дожди, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске утром будет около +11°C, днем температура воздуха прогреется до +24°C. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

В Челябинской области в горах сегодня пройдет небольшой дождь, в целом в регионе ожидается переменная облачность. В утренние часы столбики термометров покажут около +13°C, местами ниже, но со знаком плюс. Днем потеплеет до 20—25 градусов Цельсия с положительным значением. Ветер юго-западного направления 6—11 метров в секунду, порывы могут достигать 16 метров в секунду.