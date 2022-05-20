В Челябинской области пройдут кратковременные дожди

В горах и низинах региона похолодает до +9°C

Сегодня, 20 мая, в Челябинске прогнозируют облачную и ветреную погоду без осадков. В отдельных районах Челябинской области пройдут кратковременные дожди, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Сегодня в Челябинске обещают облачную погоду с прояснениями и небольшой дождь. Этим утром температура воздуха составит около +7°C, днем потеплеет от +14 до +16°C. Ветер юго-западный, западный от 7 до 12 метров в секунду.

В Челябинской области этим утром столбики термометров покажут около +7°C, днем прогнозируют от +12 до +17°C, однако в горах и низинах будет довольно прохладно — всего +9°C. Облачно с прояснениями, местами ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы могут достигать 16 метров в секунду.