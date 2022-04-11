В Челябинской области прогнозируют теплую, но ветреную погоду

Местами пройдут дожди

Сегодня, 11 апреля, в Челябинской области прогнозируют ветреную, но теплую погоду. Местами синоптики областного Гидрометеоцентра обещают дожди.

Этим утром столбики термометров в регионе покажут около +5°C, днем потеплеет до +10, +15°C. Переменная облачность, местами возможны небольшие дожди, на юге синоптики обещают умеренные осадки. Ветер юго-восточный, восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске этим утром температура воздуха составит около +3°C, днем воздух прогреется до +12, +14°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.