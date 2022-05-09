В Челябинской области прогнозируют солнечную погоду без осадков

Синоптики предупредили южноуральцев о порывистом ветре

Сегодня, 9 мая, в Челябинской области столбики термометров поднимутся до +21°С. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют.

Сегодня в Челябинске обещают переменную облачность, без осадков. В утренние часы столбики термометров покажут около +5°С, днем воздух прогреется до +20°С. Ветер юго-восточный, восточный от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинской области этим утром температура воздуха составит около +5°С. Днем ртутные столбики поднимутся от +16 до +21°С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.