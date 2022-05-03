В Челябинской области прогнозируют потепление до +17°C

Погода будет солнечной, но ветреной

В Челябинскую область возвращается потепление. Сегодня, 3 мая, синоптики областного Гидрометеоцентра обещают повышение температуры до +17°C. При этом погода по-прежнему будет ветреной.

Этим утром ртутные столбики в регионе покажут до +3°C, днем воздух прогреется до +12, +17°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный с переходом на южный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске погода тоже будет теплой и солнечной. Днем ртутные столбики поднимутся до +14, +16°C. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.