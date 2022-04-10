В Челябинской области прогнозируют пасмурную и ветреную погоду

Местами пройдут небольшие дожди

Сегодня, 10 апреля, в Челябинской области обещают облачную и ветреную погоду. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, воздух прогреется до +18°C.

Сегодня днем в регионе столбики термометров покажут до +10, +15°C, на юге потеплеет до +18°C. Облачно с прояснениями, на юго-западе региона местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, восточный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха днем поднимется до +13, +15°C. Ветер юго-восточный, восточный от 5 до 10 метров в секунду.