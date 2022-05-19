В Челябинской области прогнозируют облачную и ветреную погоду

Местами пройдут кратковременные дожди

В пятницу, 20 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода, местами пройдут дожди. В Челябинске осадков не обещают. В отдельных районах региона синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют порывистый ветер.

В ночь на пятницу в регионе столбики термометров достигнут от +2 до +7°C. Днем воздух прогреется от +12 до +17°C, в горах и низинах будет прохладнее — до +9°C. Облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в ночные часы опустится от +5 до +7°C, днем столбики термометров покажут от +14 до +16°C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный от 7 до 12 метров в секунду.