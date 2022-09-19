В Челябинской области потеплеет до +27 градусов

Синоптики обещают жителям региона переменную облачность

Пасмурная и дождливая погода в Челябинской области 19 сентября сменится солнечной. Осадки возможны только на севере региона. При этом синоптики областного Гидрометеоцентра обещают южноуральцам настоящее летнее тепло: столбики термометров покажут до +27°C.

Этим утром в Челябинске будет около +13°C, днем воздух прогреется до +25, +27°C. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня в северной половине региона местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны туманы. В утренние часы температура воздуха составит около +13°C, днем потеплеет от +23 до +28°C. Ветер юго-западный, южный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинской области — настоящее бабье лето. В ближайшие дни воздух в регионе будет прогреваться до +27, +28°C. При этом будет солнечно.

О том, когда на Южный Урал вернется настоящая прохладная и сырая осень, журналисту ИА «Первое областное» рассказала доцент кафедры биоэкологии ЧелГУ, климатолог Екатерина Пестрякова.