В Челябинской области будет пасмурно и ветрено

Синоптики прогнозируют теплую погоду

Сегодня, 11 февраля, в Челябинской области обещают облачную погоду и порывистый ветер. Местами синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют туманы. Температура воздуха днем в регионе поднимется до −2 градусов.

Утром в Челябинске ожидается около −9°C, днем столбики термометров установятся в пределах от −2 до −4°C. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4—9 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также будет облачно с прояснением, без осадков. В утренние часы синоптики обещают около −9°C, местами ниже. Возможны туман и изморозь. Днем потеплеет до минус 2—7 градусов Цельсия, в низинах сохранятся более низкие значения — до −12°C. Ветер северо-западный с переходом на южный 4—9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.