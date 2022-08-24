В Челябинской области воздух раскалится до +31 градуса

В отдельных районах региона ожидаются слабый дождь и порывистый ветер

Сегодня, 24 августа, в Челябинской области пройдут небольшие дожди. Погода будет жаркой и почти безветренной, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в Челябинске температура воздуха составит около +15 °C, днем столбики термометров покажут от +28 до +30 °C. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня обещают переменную облачность и слабые дожди. Возможны грозы. В утренние часы столбики термометров приблизятся к отметке +15 °C, днем воздух прогреется до +26, +31 °C. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.