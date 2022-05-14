В Челябинской области прогнозируют дожди и туманы

Также синоптики обещают порывистый ветер

Сегодня, 14 мая, в Челябинской области ожидается потепление до +19°C. При этом, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погода будет дождливой и ветреной.

Этим утром в столице Южного Урала пройдет слабый дождь. В утренние часы столбики термометров покажут около +7°C, днем воздух прогреется от +16 до +18°C. Ветер юго-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду.

В регионе также прогнозируют небольшие дожди, в утренние часы на севере области обещают туманы. Утром температура воздуха составит около +8°C. Днем потеплеет от +14 до +19°C. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15 метров в секунду.