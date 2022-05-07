В Челябинской области потеплеет до +17°C

Осадков синоптики не прогнозируют

Сегодня, 7 мая, в Челябинской области ожидается потепление до +17°C. Погода будет ветреной. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют.

Этим утром в Челябинске столбики термометров покажут около +5, +10°C. Днем воздух прогреется до +14, +16°C. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы температура воздуха составит около 0°C, днем потеплеет до +12, +17°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.