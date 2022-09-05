В Челябинске сервисы такси подняли цены на поездки в два раза

Пробок на дорогах пока нет

Сегодня, 5 сентября, в Челябинске ожидается дождливая и прохладная погода. Многие горожане решили вызвать такси, чтобы добраться до работы или учебы, и агрегаторы сразу же решили поднять цены на поездки более чем в два раза. В этом убедилась журналист ИА «Первое областное».

По данным популярных сервисов, минимальная стоимость поездки в среднем составляет 284 рубля — именно столько придется заплатить за то, чтобы преодолеть небольшое расстояние в несколько сотен метров. Обычно в это время такая поездка стоит не дороже 130 рублей. До центра города можно добраться в среднем за 350 рублей. Из отдаленных микрорайонов дороже — около 450 рублей.





Для путешественников, которые отправляются в аэропорт или возвращаются из него, стоимость поездки составит почти 630 рублей. До железнодорожного вокзала можно добраться в среднем за 380 рублей.

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