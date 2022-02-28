В Челябинске цены на такси возросли в два раза

Минимальная стоимость поездки составляет 180 рублей

Утро понедельника в Челябинске началось с завышенных цен на такси, несмотря на то что пробки на дорогах оцениваются всего в три балла. Рассказываем, во сколько горожанам обойдется поездка до работы или по другим делам.

По данным популярных сервисов такси, минимальная стоимость поездки составляет 180 рублей. Добраться до центра города можно как за 210 рублей, так и за более чем 400 рублей.

Завышены этим утром цены и до железнодорожного вокзала, и до аэропорта — от 250 рублей и 440 рублей соответственно.