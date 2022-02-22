В Челябинске сервисы такси подняли цены за проезд в два раза

Рассказываем, во сколько горожанам обойдется поездка с комфортом

Несмотря на отсутствие пробок, этим утром, 22 февраля, в Челябинске агрегаторы такси подняли цены в два раза. По данным популярных сервисов, минимальная стоимость поездки составляет 200 рублей.

За поездку до центра города челябинцам придется заплатить от 250 до 350 рублей. Для тех, кто живет в отдаленных микрорайонах, стоимость составит почти 400 рублей.

Тем, кому этим утром необходимо на железнодорожный вокзал, придется заплатить почти 300 рублей. До аэропорта таксисты предлагают добраться за 500 рублей.