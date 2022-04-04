В Челябинске сервисы такси подняли цены на поездки в два раза

Минимальная стоимость составляет 200 рублей

Утро понедельника, 4 апреля, в Челябинске началось с завышенных цен на такси. При этом пробки на дорогах оцениваются всего в два балла. Рассказываем, сколько горожанам придется заплатить за поездку.

Минимальная стоимость, по данным агрегаторов, этим утром составляет почти 200 рублей. Добраться до центра города челябинцы могут как за 240 рублей, так и почти за 400 рублей.

Тем, кому сейчас необходимо в аэропорт, придется заплатить почти 500 рублей. Стоимость поездки до железнодорожного вокзала сегодня тоже в два раза выше, чем обычно, — около 300 рублей.