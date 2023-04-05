Вблизи Ильменского заповедника потушили три гектара горящего камыша

Пожар произошел на берегу озера Малое Миассово

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Сегодня, 5 апреля, сотрудники МЧС локализовали ландшафтный пожар на площади 3 га в Аргаяшском районе: вдоль береговой линии озера Малое Миассово горел камыш. Об этом сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Ликвидацией возгорания занимаются 4 автоцистерны и 11 человек личного состава, уточнили в МЧС.

Отметим, что озеро Малое Миассово примыкает к территории Ильменского заповедника.

По данным главного управления лесами Челябинской области, за вчерашние сутки в регионе было ликвидировано пять лесных пожаров на площади 13,6 га. Возгорания произошли на территории Каслинского, Катав-Ивановского, Красноармейского, Кунашакского и Шершневского лесничеств.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что жителей Челябинска предупредили о возможном образовании дымки и появлении запаха гари из-за ландшафтных пожаров, которые возникли около города.

Напомним, что 1 апреля в регионе начался пожароопасный сезон. А 4 апреля Катав-Ивановский район первым среди муниципалитетов объявил особый противопожарный режим.