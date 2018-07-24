/ Экс-мэр Миасса проведет за решеткой 4 месяца и 27 суток

Судья не отпустил Геннадия Васькова домой.

Челябинский областной суд отказал защитникам бывшего главы Миасса Геннадия Васькова. Мэр обратился с апелляцией об изменении меры пресечения на домашний арест. Васькова оставили под стражей во избежание возможности воздействовать на ход следствия или оказывать давление на причастных лиц.

Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда от 12 июля 2018 года, которым суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей на 2 месяца 27 суток, а всего до 4 месяцев 27 суток. — рассказала сайту «Первый областной» руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

Таким образом Геннадий Васьков пробудет под стражей до 11 октября 2018 года. Постановление вступило в законную силу.

Напомним, силовики задержали Геннадия Васькова прямо в здании администрации Миасса. Ему вменяют превышение должностных полномочий. Поводом для уголовного дела стал детский сад, якобы купленный на бюджетные деньги.