Василий Катанэ: служба по контракту будет успешной у настоящих патриотов России

Общественник рассуждает о плюсах военной службы и делится рецептом успеха в этой нелегкой профессии

Председатель совета Челябинской областной общественной организации ветеранов «Боевое братство», руководитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Василий Катанэ в социальных сетях не раз выкладывал информацию о том, какие преимущества дает военная служба по контракту. Буквально позавчера он разместил такие сведения, а уже сегодня этот пост, по его словам, набрал более 8400 просмотров. Люди заинтересованы в возможностях службы и, как считает Василий Катанэ, понимают важность этого нелегкого дела. Общественник в разговоре с ИА «Первое областное» перечислил преимущества ратной профессии.

«Все расписал конкретно: какие льготы положены, какая заработная плата, для чего надо служить в армии и так далее. Старший сын служил пять лет в Таджикистане, младший сын и зять — тоже военные люди. Я с детства воспитывал ребят так: в армии ты получишь огромный опыт, станешь дисциплинированным и сможешь воспитывать в своих детях то же самое», — заявил общественник.

Среди плюсов службы в армии Василий Катанэ упомянул возможность получить свое жилье, ранний выход на пенсию, бесплатную страховку, право на лечение и реабилитацию в лучших медицинских учреждениях страны. Дети будут иметь хорошие преимущества в обучении, а сам военнослужащий сможет бесплатно получать санаторно-курортное лечение. Отдельный большой набор льгот и прав ждет тех, кто будет иметь удостоверение ветерана боевых действий. Тем не менее важна и духовная составляющая, когда человек решает посвятить свою жизнь службе Отечеству.

«Многие хотят идти в армию, и преимуществ в этом достаточно, но важно, чтобы профессию военного осваивали настоящие патриоты, готовые в любой момент встать на защиту Родины. Это главный стимул. Если человек настроен именно так, то у него все получится. Я уже свое отслужил, но до сих пор готов к этому, несмотря на возраст: если, например, завтра скажут ехать в Донецк — то никаких проблем. Ну и, наконец, если наши ребята не будут защищать нашу Россию, то нас просто сожрут. Сами видите, какая сейчас обстановка в мире», — заметил глава ветеранской организации.

Василий Александрович отметил, что сейчас в пользу решения о службе по контракту говорит и состояние самой армии: мощная техника, вооружение, обмундирование и экипировка, да и отношение к военным сейчас уважительное.

«До сих пор уважаю людей, с которыми давно служил. Что касается сегодняшнего дня, то можно кратко сказать, что у нас обратной дороги нет, нам нужно идти только вперед и защищать свою Родину», — резюмировал руководитель региональной ОНК.

Сам же Василий Катанэ начал со срочной службы в Венгрии, где был танкистом. Сначала думал вернуться на «гражданку», но до сих пор благодарит командиров, убедивших остаться на службе. Там Василий Александрович стал командиром взвода, а затем служил в Чебаркуле на разных должностях. В 1993 году отправили в Таджикистан: там в те годы вспыхнул внутренний вооруженный конфликт. Спустя три года вернулся в Челябинск, в автомобильное училище, где трудился десять лет до выхода на пенсию. Сейчас старается больше времени уделять встречам со школьниками.