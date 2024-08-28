«Ваша поддержка придает нам сил»: бойцы СВО встретились с кусинцами

В Кусе они были проездом

Бойцы 80-го танкового полка Чебаркульской дивизии группировки «Отважные» провели встречу с жителями Кусы. Будучи там проездом, танкисты попросили организовать встречу, чтобы передать искреннюю благодарность от всех бойцов дивизии за гуманитарную помощь, которую они регулярно получают из тыла.

«Огромное спасибо всем неравнодушным землякам, которые помогают нам. Ваша помощь нам очень нужна, она поднимает бойцам настроение. Ваша поддержка придает нам сил на борьбу с врагом», — сказал боец Александр.

Танкисты также поблагодарили предпринимателей за технику, запчасти, металл для изготовления защиты танков, а главу района за организацию сбора и доставки в зону СВО гуманитарной помощи.

«Маскировочные сети на фронте спасают жизни бойцов на фронте, они там очень нужны», — говорят бойцы.

Дальше они продолжили свой путь с гуманитарной помощью от южноуральцев в зону СВО.